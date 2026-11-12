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12 nov 2026 Actualizado 00:35

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Barranquilla

Air-e anuncia trabajos eléctricos en Barranquilla y Santo Tomás: estos son los sectores intervenidos

En Barranquilla, los trabajos se concentrarán en el barrio Los Olivos.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

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La empresa Air-e Intervenida realizará este jueves 12 de noviembre trabajos de adecuación de redes eléctricas en sectores de Barranquilla y el municipio de Santo Tomás, Atlántico. Las intervenciones hacen parte de las labores de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura eléctrica en estas zonas.

En Barranquilla, los trabajos se concentrarán en el barrio Los Olivos, específicamente entre las calles 104 y 106, desde las carreras 14 hasta la 23A. Las actividades están programadas entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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Por otra parte, en el municipio de Santo Tomás se realizará la adecuación de un punto de conexión en el barrio Palonegro, en el sector comprendido entre las calles 9A y 15, entre las carreras 1 y 4. Estas labores se desarrollarán desde las 8:55 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde.

Finalmente, Air-e aprovechó el anuncio para reiterar el llamado a los usuarios residenciales, establecimientos comerciales e industrias a adoptar medidas de ahorro y hacer un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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