Ofrecen $30 millones de recompensa por información sobre dos mujeres desaparecidas en Barranquilla

Hasta 30 millones de pesos de recompensa ofrecen la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana por información que permita localizar a Sonia Sanjuán Peñaranda y Kelly Acosta Restrepo, dos mujeres reportadas como desaparecidas desde el pasado 6 de noviembre.

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier dato que contribuya a la búsqueda de las mujeres. La información puede entregarse a través de las líneas 165 del GAULA y 155 de la Patrulla Púrpura.

Refuerzan operativos de búsqueda

La oficial indicó que, junto con la Administración Distrital, se encuentran desplegadas las capacidades operativas y tecnológicas de las instituciones para avanzar en las labores de búsqueda y lograr establecer el paradero de ambas mujeres.

Lea también: Asesinan a una mujer en Soledad, en medio de la alerta por violencia de género

“Se ha dispuesto de un monto hasta de 30 millones de pesos para que podamos incentivar la información y podamos estar atentos a cualquier cosa que pueda llevarnos al paradero de ellas”, señaló la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro.

En el anuncio también participó el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, coronel en retiro Nicolás Aníbal Martín, quien acompaña las acciones institucionales frente a este caso.