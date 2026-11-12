Asesinan a una mujer en Soledad, en medio de la alerta por violencia de género

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en un parqueadero

Un nuevo homicidio se registró en el municipio de Soledad, Atlántico, donde una mujer de 34 años fue asesinada con arma de fuego en el barrio Villa Cecilia.

La víctima fue identificada como Stefany Paola Barraza de la Hoz, conocida con el alias de ‘La Pocha’. De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando la mujer salía de una tienda y fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

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El parrillero habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra Barraza de la Hoz. Los agresores huyeron del lugar, mientras que la víctima murió como consecuencia de las heridas recibidas.

Investigan posible disputa entre grupos criminales

Según las primeras indagaciones, la mujer estaría relacionada con la venta de estupefacientes al servicio del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’.

Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que el homicidio estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, en medio de una disputa por el control territorial y de rentas criminales.

Aumenta preocupación por violencia contra las mujeres

El homicidio ocurre en medio de la preocupación de las autoridades por el aumento de las muertes violentas de mujeres en el Atlántico.

Con este nuevo crimen, durante 2026 han sido asesinadas 75 mujeres en el departamento, frente a los 41 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

Ante este panorama, este miércoles se realizó un Consejo de Seguridad con enfoque de género, en el que las instituciones definieron seis líneas de acción para fortalecer la protección y atención a las mujeres víctimas de violencia.

Entre los compromisos están el fortalecimiento de la ruta de atención, la eliminación de barreras para denunciar, el refuerzo de la Patrulla Púrpura, la capacitación de fiscales y funcionarios, la priorización de casos con riesgo de feminicidio y la ampliación de programas de autonomía económica.