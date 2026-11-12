Se conocen más detalles de la captura de alias ‘Danielito’: intimidaba a comerciantes con armas

Se conocen nuevos detalles de la captura de alias ‘Danielito’, señalado integrante del grupo delincuencial organizado ‘Los JJ’ y de ‘Freseo Nueva Generación’, quien es investigado por presuntas amenazas contra comerciantes y residentes de Riohacha, La Guajira.

Caracol Radio conoció un video que está en poder de las autoridades, en el que el hombre aparece portando armas de fuego de largo y corto alcance, mientras recorría los alrededores del Comando de Policía Guajira. Según las investigaciones, el material audiovisual habría sido utilizado para intimidar a comerciantes y tenderos de la zona mediante amenazas.

Investigado por homicidio y extorsiones

De acuerdo con la información entregada por la Policía, alias ‘Danielito’ presuntamente ejercía presión sobre sus víctimas mediante disparos contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales. Además, es investigado por su presunta participación en el homicidio de un tendero, ocurrido el pasado 16 de junio de 2026.

Las autoridades también señalaron que el capturado habría mantenido una disputa territorial con alias ‘Nain’ por el control de las actividades de microtráfico y extorsión en Riohacha. Tras la muerte de este último, presuntamente habría asumido el liderazgo de esas actividades delictivas.

Captura en Barranquilla

El procedimiento se realizó el 8 de noviembre mediante una operación del Grupo Gaula de la Policía de La Guajira, en articulación con unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla. La captura se hizo efectiva mediante orden judicial.