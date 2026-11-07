Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 nov 2026 Actualizado 14:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Búsqueda de Zoé se extiende hasta el río Magdalena tras tres días de labores

Las labores cuentan con la participación de más de 50 unidades de organismos de socorro y fuerzas de seguridad.

Foto: Alcaldía de Soledad.

Foto: Alcaldía de Soledad.

Foto: Alcaldía de Soledad.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La búsqueda de Zoé Soto Castro, la menor que fue arrastrada por la corriente del arroyo Salao en Soledad, se reanudará este sábado con un amplio operativo que se extendió hasta el río Magdalena. Según informó la Alcaldía municipal, las labores cuentan con la participación de más de 50 unidades de organismos de socorro y fuerzas de seguridad, además de herramientas tecnológicas como drones.

El operativo, que se desarrolla por orden de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, completa tres días de labores y cuenta con el acompañamiento de diferentes entidades de emergencia. La menor fue arrastrada por la corriente junto a un adulto mayor, cuyo cuerpo ya fue recuperado por integrantes del comité local de gestión del riesgo.

Alcaldía mantiene acompañamiento a la familia

Paralelamente a las labores de búsqueda, la Secretaría de Salud municipal continúa brindando acompañamiento psicosocial a los familiares afectados por la tragedia, que ha generado consternación en Soledad y sus alrededores.

Más información

A través de un comunicado, la administración municipal pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía mantener la prudencia y el respeto frente a la situación. “Solicitamos respetuosa pero firmemente mantener la prudencia y el respeto por el dolor de los afectados por esta tragedia que enluta a la familia y a toda la sociedad soledeña”, señaló la Alcaldía.

Finalmente, la administración aseguró que continuará entregando información oficial sobre el desarrollo del operativo, bajo el liderazgo de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, quien está al frente del proceso humanitario. Asimismo, rechazó cualquier eventual instrumentalización de la tragedia.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado