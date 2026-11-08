Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 nov 2026 Actualizado 13:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Falleció tercer integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta tras accidente de tránsito

Se trata de Radamel Uribe Navarro, quien se desempeñaba como corista y primera voz de la agrupación

Radamel Uribe se convirtió en el tercer fallecido del accidente.

Radamel Uribe se convirtió en el tercer fallecido del accidente.

Radamel Uribe se convirtió en el tercer fallecido del accidente.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La madrugada de este domingo 8 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Radamel Uribe Navarro, quien se desempeñaba como corista y primera voz de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta.

El músico permanecía en delicado estado de salud en un centro asistencial de Valledupar, debido a las múltiples lesiones que sufrió durante el accidente de tránsito ocurrido el pasado 26 de octubre en inmediaciones del municipio de Ariguaní, Magdalena.

Con su muerte, ya son tres los integrantes de la agrupación que pierden la vida como consecuencia de este siniestro vial. En el lugar de los hechos fallecieron el guitarrista Harold Santana y el corista Geovany Lobo.

Por su parte, Kbeto Zuleta continúa su proceso de recuperación en la Clínica Iberoamérica, en el norte de Barranquilla, donde evoluciona de manera satisfactoria tras las lesiones sufridas en el accidente.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado