Falleció tercer integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta tras accidente de tránsito

La madrugada de este domingo 8 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Radamel Uribe Navarro, quien se desempeñaba como corista y primera voz de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta.

El músico permanecía en delicado estado de salud en un centro asistencial de Valledupar, debido a las múltiples lesiones que sufrió durante el accidente de tránsito ocurrido el pasado 26 de octubre en inmediaciones del municipio de Ariguaní, Magdalena.

Con su muerte, ya son tres los integrantes de la agrupación que pierden la vida como consecuencia de este siniestro vial. En el lugar de los hechos fallecieron el guitarrista Harold Santana y el corista Geovany Lobo.

Por su parte, Kbeto Zuleta continúa su proceso de recuperación en la Clínica Iberoamérica, en el norte de Barranquilla, donde evoluciona de manera satisfactoria tras las lesiones sufridas en el accidente.