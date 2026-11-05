Sama Fest no tendrá segunda edición en 2026

Santa Marta

El festival Sama Fest, conocido como la Fiesta de lo que Somos, anunció que no realizará su segunda edición en 2026, debido a la falta de respaldo. A través de un comunicado, los promotores de la iniciativa señalaron que durante más de seis meses trabajaron en la preparación de una nueva edición; sin embargo, aseguraron que el festival no fue incluido entre las prioridades de inversión del gobierno local, situación que impidió concretar su continuidad este año.

El año anterior y durante cuatro días, más de 140 emprendedores, artistas y cocineros locales participaron en este festival gratuito que reunió música, moda, arte, gastronomía y emprendimiento, que buscaba visibilizar el talento local en plena temporada decembrina.

“Esta pausa no significa renunciar a nuestro sueño. Esperamos contar en 2027 con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para seguir construyendo una gran plataforma de oportunidades para emprendedores, artistas, familias, turistas y todos los samarios2, dice el comunicado.