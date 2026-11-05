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05 nov 2026 Actualizado 14:54

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Sama Fest no tendrá segunda edición en 2026

El año anterior el evento reunió a más de 22.000 asistentes y vinculó a más de 140 emprendedores.

Sama Fest no tendrá segunda edición en 2026/ Foto suministrada.

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El festival Sama Fest, conocido como la Fiesta de lo que Somos, anunció que no realizará su segunda edición en 2026, debido a la falta de respaldo. A través de un comunicado, los promotores de la iniciativa señalaron que durante más de seis meses trabajaron en la preparación de una nueva edición; sin embargo, aseguraron que el festival no fue incluido entre las prioridades de inversión del gobierno local, situación que impidió concretar su continuidad este año.

El año anterior y durante cuatro días, más de 140 emprendedores, artistas y cocineros locales participaron en este festival gratuito que reunió música, moda, arte, gastronomía y emprendimiento, que buscaba visibilizar el talento local en plena temporada decembrina.

“Esta pausa no significa renunciar a nuestro sueño. Esperamos contar en 2027 con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para seguir construyendo una gran plataforma de oportunidades para emprendedores, artistas, familias, turistas y todos los samarios2, dice el comunicado.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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