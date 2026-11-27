El exgobernador del Magdalena tendrá una diligencia judicial este sábado 28 de noviembre. Foto de Archivo: Carlos Caicedo / Juan Felipe Rubio

El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, capturado en España, comparecerá este sábado 28 de noviembre, por videoconferencia, ante un juez de guardia de la Audiencia Nacional española, en una diligencia relacionada con su detención y el eventual trámite de extradición.

La actuación permitirá examinar su situación judicial en territorio español. Sin embargo, su captura no significa que vaya a ser trasladado inmediatamente a Colombia, pues todavía deben cumplirse varias etapas legales.

¿Qué viene ahora para Carlos Caicedo?

Las autoridades colombianas deberán formalizar la solicitud de extradición y presentar la documentación correspondiente. Posteriormente, la justicia española estudiará si se cumplen los requisitos para autorizar su entrega.

Mientras avanza el procedimiento, el juez podrá resolver si permanece privado de la libertad o si procede alguna medida alternativa. Por ahora, no existe una fecha confirmada para su eventual traslado a Colombia.

¿Por qué es requerido por la justicia colombiana?

La orden de captura fue expedida el 9 de septiembre de 2026, dentro de una investigación de la Fiscalía por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

El expediente se originó en una denuncia presentada el 2 de julio de este año, relacionada con presuntos hechos ocurridos en Santa Marta en 2023. La investigación está relacionada con una menor de edad y los señalamientos de su madre.

La captura se hizo efectiva este viernes 27 de noviembre, luego de que la Guardia Civil española identificara una notificación roja de Interpol contra el exmandatario.

Caicedo no ha sido condenado por estos hechos y conserva la presunción de inocencia. El resultado de su primera comparecencia y las decisiones posteriores de las autoridades españolas serán determinantes para establecer cómo avanzará el proceso de extradición.