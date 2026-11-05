200 estudiantes universitarios recibieron pasaportes de manera gratuita gracias a proyecto académico

Santa Marta

La Universidad del Magdalena realizó una nueva jornada de entrega de Pasaporte al Mundo, programa institucional que financia la expedición de este documento a sus estudiantes y les permite dar el primer paso hacia nuevas experiencias académicas, culturales y personales en escenarios internacionales.

En esta edición fueron entregados 200 pasaportes, con lo cual la iniciativa alcanza un total de 400 beneficiarios. En las versiones de 2024 y 2025 se habían otorgado 100 documentos en cada año, consolidando una estrategia que amplía progresivamente las oportunidades para la comunidad estudiantil.

“Si los detenía este documento, pues ya tienen el documento. Es el primero. Pero ahora tienen que procurar llenarlo, llenarlo de sentido, de sellos para salir con orgullo al mundo, para viajar por el mundo”, dijo el rector de la institución, Pablo Vera.

El programa, desarrollado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales -ORI, contempla cupos especiales para jóvenes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y barreras de acceso a oportunidades educativas.

Entre sus beneficiarios se encuentran integrantes de comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de familia, personas con discapacidad y participantes de los programas Talento Magdalena y Talento Santa Marta, reafirmando el enfoque incluyente de esta apuesta institucional.