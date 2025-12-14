SamaFest: la fiesta que celebra la identidad y la creatividad de Santa Marta

A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

En A Vivir Que Son Dos Días hablamos con Carlos Jaramillo Ríos, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Santa Marta, sobre SamaFest, un evento que del 18 al 21 de diciembre convertirá a la ciudad en un gran escenario a cielo abierto.

Durante cuatro días, más de 140 emprendedores, artistas y cocineros locales participarán en este festival gratuito que reúne música, moda, arte, gastronomía y emprendimiento, y que busca visibilizar el talento local en plena temporada decembrina.

Carlos Jaramillo destacó que SamaFest es una apuesta por la creatividad y la innovación como motores de desarrollo económico, además de una vitrina para fortalecer los emprendimientos locales y conectar a propios y visitantes con la identidad cultural de Santa Marta.

