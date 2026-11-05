Presunto integrante de las ACSN estaría involucrado en secuestro de dos hermanos en Santa Marta/ Fiscalía.

Santa Marta

La retención de dos hermanos comerciantes para exigir dinero a cambio de su liberación y las posteriores presiones económicas que, al parecer, continuaron ejerciendo sobre ellos son los hechos ilícitos que le atribuye la Fiscalía General de la Nación a Argenis Alberto Hernández Núñez, señalado integrante del grupo delincuencial ‘Conquistadores de la Sierra’.

De acuerdo con la investigación, el 13 de noviembre de 2025, esta persona habría abordado a las víctimas en el parqueadero de un centro comercial de Santa Marta Junto con otros hombres, se habría identificado como integrante de la organización ilegal.

En desarrollo de la investigación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra el posible responsable de lo sucedido, en diligencia realizada en vía pública de Santa Marta.

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Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión, todas las conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.