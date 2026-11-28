“Pedimos que se juzgue con pruebas y respeto por la dignidad de todas las partes”: Patricia Caicedo. Redes sociales

Santa Marta

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la senadora del Pacto Histórico, Patricia Caicedo Omar, pidió respeto por el debido proceso y garantías para todas las partes involucradas.

En el documento, la congresista insistió en que su hermano debe ser juzgado con pruebas y con pleno respeto por sus derechos constitucionales, entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas dentro de las actuaciones judiciales.

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“Pedimos que se juzgue con pruebas, con garantías y respeto por la dignidad de todas las partes. Porque si el debido proceso se rompe en este caso, mañana se rompe para cualquiera. Carlos, hermano mío: no estás solo. Tu familia te abraza. Tu pueblo te recuerda. Y yo, tu hermana, voy a estar aquí hasta el final, exigiendo verdad y justicia”, precisó la congresista.