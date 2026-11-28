Magdalena

En diálogo con autoridades municipales de Pivijay, Air-e Intervenida dio a conocer las causas técnicas detrás de las novedades registradas recientemente en el suministro eléctrico de la población.

Según la entidad, las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño han incrementado considerablemente el uso de equipos de refrigeración y climatización.

Este comportamiento genera picos de consumo que llevan la infraestructura eléctrica a su máxima capacidad operativa, especialmente en las franjas de mayor demanda, por ello es importante ahorrar energía principalmente entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche.

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Ante esta situación, manifiestan que se debe regular el aire acondicionado a 24 °C y mantener puertas y ventanas cerradas mientras esté encendido, desconectar electrodomésticos y cargadores que no se estén utilizando, evitar abrir constantemente la nevera y revisar que sus empaques sellen bien y también concentrar el uso de lavadoras y planchas fuera de las franjas de mayor calor y consumo nocturno.