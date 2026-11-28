Santa Marta

Siguen las reacciones en el departamento del Magdalena, tras la captura del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, se trata del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello que a través de sus redes sociales dijo “La justicia está tocando puertas; tarda, cojea, pero llega”, escribió Pinedo.

Aunque el alcalde no mencionó directamente a Caicedo ni entregó detalles sobre el proceso judicial, su pronunciamiento se produjo en medio de la controversia política y judicial que ha generado la captura del exmandatario departamental.

Sus declaraciones se suman a las dichas por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, el exgobernador del Magdalena, Rafael Martinez, la diputada, Angela Cedeño y otros actores políticos.

Es de recoradar que, la Guardia Civil Española retuvo en la isla de Lanzarote a Carlos Eduardo Caicedo, exgobernador de Magdalena, con el fin de hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra el 9 de septiembre de 2026, por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.