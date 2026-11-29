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El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, compareció este sábado 28 de noviembre en España ante la Audiencia Nacional tras haber sido legalizada su captura, a raíz de una circular roja de Interpol.

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Al dirigente político lo acusa la Fiscalía por presunta explotación sexual comercial de menor de edad, acceso carnal violento y acto sexual violento. Para conocer el contexto de estos señamientos, Caracol Radio habló con la defensora de DDHH Norma Vera, quien hizo un llamado por la seguridad de la denunciante.

¿Qué está pasando con la denunciante de Carlos Caicedo?

De acuerdo con Norma Vera, la presunta víctima del exalcalde de Santa Marta, su madre y el resto de su entorno familiar están sufriendo una “campaña de desprestigio” que presuntamente habría sido gestada por el mismo Caicedo.

“Claro que estoy de acuerdo con el debido proceso para Carlos Caicedo, pero insisto en que se le den todas las garantías a la víctima, se le garantice la atención psicológica y seguridad. Estamos hablando de una persona con la capacidad de silenciar, generar dudas y disminuir la credibilidad de una víctima que solamente está esperando justicia para ella y su hija menor de edad”, advirtió.

¿Hay otras denuncias en contra del exgobernador del Magdalena?

La defensora de derechos humanos señala que existe contexto periodístico del seguimiento a otras denuncias, no solo en contra de Carlos Caicedo, en el contexto del movimiento político Fuerza Ciudadana en el Magdalena.

Vera aseguró que estas denuncias ocurren en un marco de poder político y territorial que impide que prosperen desde diferentes métodos de coerción.

“Se enfrentan a estigmas, a cierre de oportunidades laborales y a todo un aparato que, como un ejército digital, actúa a través del movimiento político. Aquí se han configurado escenarios que vale la pena dilucidar y desde los estudios de género plantear un debate mucho más profundo”, sentenció.

Escuchar la entrevista completa:

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