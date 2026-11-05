Pensionados de Uniatlántico denuncian falta de medicamentos y fallas en la atención médica

El presidente de la Asociación de Pensionados de la Universidad del Atlántico (Asojúa), Jorge Vergara Carbó, denunció dificultades en la prestación de los servicios de salud de la institución. Según explicó, durante octubre los afiliados no recibieron medicamentos y persisten problemas con la atención de especialistas, los servicios de laboratorio y la disponibilidad de clínicas.

Vergara Carbó indicó que actualmente la Unidad de Salud solo cuenta con un contrato vigente con la Clínica La Asunción, situación que, según manifestó, limita la atención de los pensionados y demás afiliados que dependen de este servicio.

“No están prestando los servicios como debe ser”

El representante también aseguró que la Unidad de Salud necesita un aporte de entre 2.500 y 3.000 millones de pesos por parte de la Universidad del Atlántico para garantizar su funcionamiento hasta finalizar el año. Además, señaló que el rector, Leyton Barrios, se comprometió desde septiembre a resolver las dificultades financieras y contractuales, pero hasta el momento no se han concretado las soluciones.

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“No están prestando los servicios como debe ser. No hay, en el mes de octubre, no hubo medicamentos para los afiliados, para los pensionados y los activos que están pensionados a la unidad de salud. Igualmente servicios de laboratorio, especialistas”, manifestó Vergara Carbó al referirse a las dificultades que enfrentan los usuarios.

Ante este panorama, Asojúa advirtió que podría realizar jornadas de protesta en la rectoría si no obtiene respuestas oportunas. El representante expresó especial preocupación por los adultos mayores afiliados, cuya edad promedio supera los 75 años, y pidió garantizar la entrega de medicamentos y la atención médica, al considerar que la situación pone en riesgo su salud.