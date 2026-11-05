Directora de la SAE denuncia amenazas e intimidaciones contra ella y su familia

La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Bravo, denunció este jueves, desde Barranquilla, que ha sido víctima de amenazas e intimidaciones desde que asumió sus funciones. Durante sus declaraciones, relató algunos de los episodios que ha enfrentado y mencionó situaciones que también involucran a sus hijos.

Bravo detalló que ha recibido mensajes anónimos, llamadas extrañas a sus familiares y que incluso un dron llegó hasta las inmediaciones de su vivienda durante la noche. También hizo referencia a la aparición de un pasquín después de acciones adelantadas en las territoriales de la entidad.

Mensajes anónimos, un dron y llamadas a sus hijos

“Después de cuatro anónimos, un dron a las diez y media de la noche, en el piso 32 al pie de mi ventana, llamadas extrañas a mis hijos. Después de una acción en cada territorial, un pasquín”, manifestó Bravo al referirse a los hechos.

Pese a las intimidaciones, la directora de la SAE hizo un llamado a mantener la concentración en las responsabilidades de la función pública y a no permitir que estas situaciones desvíen el propósito de su trabajo.

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“Pues ríete de la vida y haz tu trabajo y céntrate, porque en la función pública van a haber muchos distractores que te hacen confundir en qué, tu verdadera misión. Y ese es el enfoque que tú tienes que tener y para adelante porque para atrás asustan”, expresó.