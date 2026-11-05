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05 nov 2026 Actualizado 20:09

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Barranquilla

Directora de la SAE denuncia amenazas e intimidaciones contra ella y su familia

Diana Bravo aseguró que ha recibido cuatro mensajes anónimos, intimidaciones en las sedes territoriales, llamadas extrañas a sus hijos y hasta la presencia de un dron cerca de su vivienda, desde que asumió la dirección de la entidad.

Diana Bravo, presidenta de la SAE . Foto: @ESAPOficial

Diana Bravo, presidenta de la SAE . Foto: @ESAPOficial

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Barranquilla
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La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Bravo, denunció este jueves, desde Barranquilla, que ha sido víctima de amenazas e intimidaciones desde que asumió sus funciones. Durante sus declaraciones, relató algunos de los episodios que ha enfrentado y mencionó situaciones que también involucran a sus hijos.

Bravo detalló que ha recibido mensajes anónimos, llamadas extrañas a sus familiares y que incluso un dron llegó hasta las inmediaciones de su vivienda durante la noche. También hizo referencia a la aparición de un pasquín después de acciones adelantadas en las territoriales de la entidad.

Mensajes anónimos, un dron y llamadas a sus hijos

“Después de cuatro anónimos, un dron a las diez y media de la noche, en el piso 32 al pie de mi ventana, llamadas extrañas a mis hijos. Después de una acción en cada territorial, un pasquín”, manifestó Bravo al referirse a los hechos.

Pese a las intimidaciones, la directora de la SAE hizo un llamado a mantener la concentración en las responsabilidades de la función pública y a no permitir que estas situaciones desvíen el propósito de su trabajo.

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“Pues ríete de la vida y haz tu trabajo y céntrate, porque en la función pública van a haber muchos distractores que te hacen confundir en qué, tu verdadera misión. Y ese es el enfoque que tú tienes que tener y para adelante porque para atrás asustan”, expresó.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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