Directora de la SAE denuncia amenazas e intimidaciones contra ella y su familia
Diana Bravo aseguró que ha recibido cuatro mensajes anónimos, intimidaciones en las sedes territoriales, llamadas extrañas a sus hijos y hasta la presencia de un dron cerca de su vivienda, desde que asumió la dirección de la entidad.
La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Bravo, denunció este jueves, desde Barranquilla, que ha sido víctima de amenazas e intimidaciones desde que asumió sus funciones. Durante sus declaraciones, relató algunos de los episodios que ha enfrentado y mencionó situaciones que también involucran a sus hijos.
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Bravo detalló que ha recibido mensajes anónimos, llamadas extrañas a sus familiares y que incluso un dron llegó hasta las inmediaciones de su vivienda durante la noche. También hizo referencia a la aparición de un pasquín después de acciones adelantadas en las territoriales de la entidad.
Mensajes anónimos, un dron y llamadas a sus hijos
“Después de cuatro anónimos, un dron a las diez y media de la noche, en el piso 32 al pie de mi ventana, llamadas extrañas a mis hijos. Después de una acción en cada territorial, un pasquín”, manifestó Bravo al referirse a los hechos.
Pese a las intimidaciones, la directora de la SAE hizo un llamado a mantener la concentración en las responsabilidades de la función pública y a no permitir que estas situaciones desvíen el propósito de su trabajo.
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“Pues ríete de la vida y haz tu trabajo y céntrate, porque en la función pública van a haber muchos distractores que te hacen confundir en qué, tu verdadera misión. Y ese es el enfoque que tú tienes que tener y para adelante porque para atrás asustan”, expresó.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....