Policía entrega recomendaciones para evitar accidentes en playas y piscinas durante puente festivo

En el marco de la estrategia ‘Sin Tregua al Delito’ y el Plan Playas Seguras, la Policía Nacional entregó una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos que visiten playas, piscinas y centros recreacionales de Barranquilla y su área metropolitana durante este puente festivo.

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Entre las principales medidas, la institución recomienda respetar las señales de advertencia y las indicaciones de los salvavidas, evitar ingresar al mar cuando se presenten fuertes corrientes u oleaje elevado y no nadar bajo los efectos de bebidas embriagantes. También invita a utilizar únicamente las zonas autorizadas para el baño y evitar alejarse de la orilla.

Atención especial a niños y adolescentes

En piscinas y centros vacacionales, las autoridades insistieron en la importancia de mantener vigilancia permanente sobre los niños, niñas y adolescentes, evitando que ingresen solos al agua. La recomendación se mantiene incluso cuando los menores sepan nadar, pues deben estar bajo la supervisión directa de un adulto responsable.

Asimismo, aconsejan utilizar chalecos salvavidas cuando las actividades acuáticas lo requieran, evitar juegos peligrosos y no lanzarse de cabeza en lugares donde se desconozca la profundidad.

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Llamado al autocuidado y la convivencia

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reiteró la importancia de fortalecer la cultura del autocuidado y la corresponsabilidad ciudadana para prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida.

La institución también recomendó proteger los objetos personales, evitar transportar grandes cantidades de dinero en efectivo y contratar servicios turísticos autorizados.