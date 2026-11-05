Decomisan miles de medicamentos falsificados en Soledad y capturan a una persona

Un operativo conjunto entre la Policía Aduanera, la Fiscalía General de la Nación y las secretarías de Salud y Gobierno de la Alcaldía de Soledad permitió el decomiso de miles de productos farmacéuticos ilegales y la captura de una persona en el barrio Ciudadela Metropolitana. El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento y registro.

Según informó el secretario de Salud municipal, Edison Barrera, durante la intervención fueron encontrados aproximadamente 4.000 frascos, 1.000 productos entre laxantes y diuréticos y cerca de 14.000 etiquetas para diferentes productos farmacéuticos. Entre los elementos incautados también había potencializadores sexuales.

Más información Pensionados de Uniatlántico denuncian falta de medicamentos y fallas en la atención médica

Las autoridades encontraron además un kilogramo de removedor, presuntamente utilizado para borrar las etiquetas originales de las tabletas, y otro kilogramo de una sustancia líquida de dudosa procedencia que sería empleada para rellenar goteros de distintos productos.

Una persona fue judicializada

El procedimiento permitió la captura y judicialización de una persona y hace parte de las acciones de vigilancia y control adelantadas por la administración municipal para combatir la comercialización de medicamentos adulterados y proteger la salud de los habitantes de Soledad.

Lea también: Directora de la SAE denuncia amenazas e intimidaciones contra ella y su familia

Tras el operativo, Barrera hizo un llamado a la ciudadanía para verificar el registro sanitario del Invima antes de comprar medicamentos, adquirirlos únicamente en establecimientos autorizados y asegurarse de que hayan sido formulados por profesionales de la salud certificados.