Decomisan miles de medicamentos falsificados en Soledad y capturan a una persona
El operativo se realizó en una vivienda del barrio Ciudadela Metropolitana, donde las autoridades encontraron productos adulterados, etiquetas y sustancias presuntamente utilizadas para falsificar medicamentos.
Un operativo conjunto entre la Policía Aduanera, la Fiscalía General de la Nación y las secretarías de Salud y Gobierno de la Alcaldía de Soledad permitió el decomiso de miles de productos farmacéuticos ilegales y la captura de una persona en el barrio Ciudadela Metropolitana. El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento y registro.
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Según informó el secretario de Salud municipal, Edison Barrera, durante la intervención fueron encontrados aproximadamente 4.000 frascos, 1.000 productos entre laxantes y diuréticos y cerca de 14.000 etiquetas para diferentes productos farmacéuticos. Entre los elementos incautados también había potencializadores sexuales.
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Las autoridades encontraron además un kilogramo de removedor, presuntamente utilizado para borrar las etiquetas originales de las tabletas, y otro kilogramo de una sustancia líquida de dudosa procedencia que sería empleada para rellenar goteros de distintos productos.
Una persona fue judicializada
El procedimiento permitió la captura y judicialización de una persona y hace parte de las acciones de vigilancia y control adelantadas por la administración municipal para combatir la comercialización de medicamentos adulterados y proteger la salud de los habitantes de Soledad.
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Tras el operativo, Barrera hizo un llamado a la ciudadanía para verificar el registro sanitario del Invima antes de comprar medicamentos, adquirirlos únicamente en establecimientos autorizados y asegurarse de que hayan sido formulados por profesionales de la salud certificados.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....