Alcaldía de Puerto Colombia evalúa desmontar valla en defensa de alias ‘Juancho Kily’

La Alcaldía de Puerto Colombia adelanta una revisión jurídica y administrativa por la instalación de una valla publicitaria en la entrada de Salgar, a la altura de la Y de los Chinos, con un mensaje en defensa de Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, procesado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 16 años.

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La publicidad contiene el mensaje: “Soy inocente. Mi libertad es de todos. Juan Álvarez libre”.

Frente a esta situación, Saúl Leiva, director de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, explicó que la valla fue entregada en concesión a un particular y que actualmente verifican si el contenido corresponde a los permisos otorgados por Planeación Municipal.

“Estamos verificando cuál fue el uso que se le permitió por parte de Planeación Municipal, en lo que corresponde al tipo de publicidad que se iba a colocar en esa valla”, indicó el funcionario.

Agregó que la autorización inicial contemplaba un propósito específico y que la administración no quiere permitir mensajes que puedan generar una nueva afectación a la adolescente.

“No podemos, de una u otra manera, revictimizar o permitir revictimizar con este tipo de vallas publicitarias en nuestra jurisdicción”, sostuvo Saúl.

Esperan definir el desmonte el próximo martes

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana señaló que esperan tener claridad sobre el alcance de los permisos el próximo martes, con el propósito de determinar las acciones administrativas y jurídicas que permitan retirar la publicidad.

“Esperamos que el próximo martes podamos tener claridad frente al alcance de este permiso para poder nosotros realizar el desmonte de esta publicidad”, afirmó.

Asimismo, reiteró que la administración municipal mantiene una política de protección de los derechos de las mujeres y que, a través de la Oficina de la Mujer, trabaja en la salvaguarda de sus garantías.