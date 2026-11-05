“Te pasaste de calidad”: la reacción de Fuad Char al conocer las obras del Metropolitano

El alcalde Alejandro Char comparte un momento en una de las tribunas del estadio Metropolitano junto a su padre, Fuad Char, y su hijo, Alejandro Char Nule. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le mostró a su padre, Fuad Char, los avances de las obras de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en un recorrido cargado de recuerdos familiares y expectativas por la transformación del escenario deportivo.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario compartió imágenes del recorrido y recordó que su padre estuvo presente hace 40 años, cuando fue inaugurado el estadio, por lo que destacó la emoción de acompañarlo nuevamente en un momento importante para el llamado Coloso de la Ciudadela.

Fuad Char recorrió las obras del Supermetro

“¡Qué lindo poder mostrarle a mi papá nuestro Supermetro!”, expresó Alejandro Char al compartir el encuentro. También recordó los momentos que ambos han vivido en el estadio.permanecerán en su memoria.

“Papi, tú que me enseñaste a soñar en grande y me has acompañado en cada paso, hoy tengo la alegría y el orgullo de mostrarte todo lo que estamos haciendo realidad”, escribió el alcalde.

Durante el recorrido, Fuad Char reaccionó a los trabajos que se adelantan en el escenario deportivo con una frase dirigida a su hijo: “Te pasaste de calidad”, comentario que Alejandro Char destacó en su publicación.