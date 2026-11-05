En operación del Ejército habría muerto ‘Pincher’ cabecilla de Disidencias FARC en Valle del Cauca

Caracol Radio confirmó que William Andrés Daza Guetio, conocido con el alias de ‘Pincher’, murió tras una operación militar adelantada por tropas del Ejército Nacional. El hombre era señalado como uno de los principales cabecillas del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura que opera en el suroccidente del país.

Alias ‘Pincher’ era identificado por las autoridades como uno de los responsables de coordinar acciones armadas de esta organización ilegal en el Valle del Cauca. También era señalado como explosivista y tercer cabecilla de la Comisión Valle.

El nombre de ‘Pincher’ había sido incluido por las autoridades en los registros de cabecillas de esta estructura armada. Su área de influencia estaba ubicada principalmente en el corregimiento de Villacolombia, en Jamundí, donde compartía el control territorial con otros mandos de esa organización.

Su nombre también apareció en investigaciones sobre la preparación de atentados contra la Fuerza Pública en Cali. En agosto de 2026, Caracol Radio conoció que alias ‘Jordan’, capturado cuando transportaba explosivos en una motocicleta, recibía órdenes directas de ‘Pincher’.