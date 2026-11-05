Activan sistemas antidrones tras detectar un dron sobre el fuerte militar de Tolemaida

Caracol Radio confirmó que los sistemas antidrones del fuerte militar de Tolemaida fueron activados luego de detectar un dron que sobrevolaba las instalaciones militares. El dispositivo está siendo inhibido como medida de precaución.

La situación se presenta en medio de la presencia de más de 300 militares estadounidenses en esta base militar, como parte del ejercicio conjunto Vanguardia del Sur 2026, que se desarrolla entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre.

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