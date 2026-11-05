ELN confirmó que tiene secuestrada a María Camila Pantoja, subteniente del Ejército Nacional

El ELN confirmó que tiene en su poder a la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, integrante del Cuerpo Élite de Inteligencia, quien fue secuestrada el pasado 4 de noviembre de 2026.

La guerrilla se atribuyó la operación y advirtió que responsabiliza a las Fuerzas Armadas por cualquier intento de rescate que pueda poner en riesgo la vida de la oficial.

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En un comunicado firmado por el Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, esa estructura aseguró que la retención fue realizada por unidades especializadas durante una acción de registro y control urbano, luego de labores de inteligencia.

“Nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, señala el pronunciamiento.

El grupo armado también aseguró que la subteniente se encuentra bien y que respetará sus derechos. El mensaje fue dirigido a sus familiares, a quienes pidió no sentir temor frente a la situación.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos, así como con el Ejército Nacional, ante la angustia y la incertidumbre que genera este secuestro.

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“En octubre de 2025 emitimos la Alerta Temprana 014-25 para el departamento de Arauca y el municipio de Cubará (Boyacá), en la que advertimos sobre la intensificación de la confrontación armada entre el ELN y las facciones disidentes del autodenominado EMC, las amenazas de otros grupos armados ilegales y el riesgo de que aumentaran los hechos de violencia en estos territorios. Manifestamos nuestra disposición para acompañar las gestiones humanitarias que contribuyan al pronto regreso de la subteniente con su familia”.

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