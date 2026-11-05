‘El Flaco’, cabecilla de disidencias y hombre de confianza de ‘Primo Gay’ murió en operación militar

En medio de las operaciones militares para frenar la expansión de una alianza criminal entre las disidencias de las Farc, facción de alias ‘Calarcá’, y el Clan del Golfo en el norte de Antioquia, dos integrantes de estas estructuras murieron durante combates con tropas del Ejército Nacional en zona rural de Yarumal.

Entre los muertos estaría alias ‘El Flaco’, señalado cabecilla de una comisión armada móvil y hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’.

El enfrentamiento se registró en la vereda Cedeño, donde tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, sostuvieron un combate contra presuntos integrantes del GAOr Estructura 36, que tendría una alianza criminal con el Clan del Golfo.

En la operación participaron la Fuerza Aérea Colombiana, la SIJÍN de la Policía de Antioquia, la Fiscalía 75 DECOC y el CTI GICCO.

Como resultado de los combates, se reportaron dos muertos en desarrollo de operaciones militares. Además, las tropas incautaron dos fusiles, 710 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia.

También ubicaron y destruyeron material explosivo.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘El Flaco’ estaría al frente de una comisión armada móvil que buscaba impulsar la expansión criminal desde Briceño hacia Yarumal, con el propósito de disputar el control territorial y las economías ilícitas, especialmente la explotación ilegal de yacimientos mineros en límites con Anorí.

Las autoridades señalan que este plan habría sido ordenado por alias ‘Primo Gay’, quien habría enviado a ‘El Flaco’ para avanzar en la expansión de esta alianza criminal. Además, el señalado cabecilla sería responsable de coordinar extorsiones contra comerciantes, ganaderos, empresarios y mineros de la región.

Con este resultado operacional, el Ejército busca afectar las capacidades armadas y logísticas de estas estructuras y frenar sus pretensiones de expansión en el norte antioqueño.