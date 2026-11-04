Procuraduría investiga venta de bienes de la Alcaldía de Valledupar

Fiscalía investiga venta de una Toyota y 32 bienes más de la Alcaldía de Valledupar

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Alcaldía de Valledupar, Cesar, por presuntas irregularidades en el procedimiento de comercialización de 33 bienes muebles de propiedad del municipio.

La actuación del Ministerio Público está relacionada con el proceso SAEB-SGR-001-2026, mediante el cual la administración municipal adelantó la negociación de vehículos oficiales, motocicletas, maquinaria y otros activos públicos. Los cuestionamientos están relacionados con los precios de venta, los avalúos utilizados y las autorizaciones para realizar estas operaciones.

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Uno de los casos que ha generado cuestionamientos es el de una camioneta Toyota Prado, modelo 2013, que, según denunció el exconcejal y abogado Jhon Carpio, habría sido comercializada por 2.500.000 pesos.

Carpio señaló que, de acuerdo con la guía de precios de Fasecolda, el valor comercial de este vehículo estaría entre los 126 y 184 millones de pesos, una diferencia que ha despertado interrogantes sobre los criterios empleados para establecer el precio de venta.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se llevó a cabo la enajenación de estos bienes por cerca de 31 millones de pesos. La Procuraduría también pretende identificar a los funcionarios que pudieron intervenir en las actuaciones denunciadas y determinar si hubo faltas disciplinarias.

Frente a los cuestionamientos, el secretario general de la Alcaldía de Valledupar, Eudes José Orozco, explicó que los vehículos ya no podían ser asegurados, razón por la cual debían someterse a un procedimiento de baja definitiva o chatarrización.

A las actuaciones de la Procuraduría se suma una investigación de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las presuntas irregularidades en la venta de los 33 bienes.

El proceso ha generado cuestionamientos entre dirigentes políticos y ciudadanos, especialmente por la disposición de maquinaria pesada, camionetas Toyota y 15 motocicletas.