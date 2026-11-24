Cuatro personas fueron capturadas en Valledupar en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el recaudo de impuestos municipales. El procedimiento fue adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Gaula del Ejército.

De acuerdo con la Administración Municipal, las investigaciones surgieron tras detectar posibles maniobras fraudulentas en el Sistema de Información Tributaria, entre ellas ajustes manuales de obligaciones, pagos con tarjetas de crédito presuntamente clonadas y cheques sin fondos.

Continúan las investigaciones

Las autoridades habían emitido seis órdenes de captura, de las cuales cuatro ya fueron ejecutadas. Mientras tanto, continúan las labores para ubicar a las otras dos personas requeridas dentro del proceso.

Las cuatro personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes y será la justicia la encargada de determinar sus responsabilidades.