Ocho artefactos explosivos tipo ‘tatucos’ quedaron sin detonar dentro de las instalaciones militares atacadas en La Jagua de Ibirico, situación que, según las autoridades, pudo haber evitado una tragedia de mayores proporciones.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, reveló que después del atentado fue necesaria la intervención de dos integrantes del equipo especializado antiexplosivos de la Policía Nacional, quienes lograron desconectar y retirar los artefactos que permanecían en el lugar.

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De acuerdo con el funcionario, los explosivos estaban instalados en un camión y representaban un riesgo para los uniformados que permanecían en las instalaciones.

“Quedaron todavía ocho ‘tatucos’ sin explotar”, explicó Esquivel, quien calificó como heroica la actuación de los dos policías que participaron en el procedimiento.

El secretario advirtió que, de haberse producido la detonación de los ocho artefactos, el saldo de víctimas podría haber sido mucho mayor, debido a que se encontraban dentro de las instalaciones militares.

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El atentado dejó un soldado muerto y alrededor de 20 uniformados afectados, según el reporte entregado por las autoridades. Cerca de 12 permanecen bajo atención médica en clínicas de Valledupar, mientras dos de ellos presentan mayor complejidad por lesiones, entre ellas trauma craneoencefálico.

Recompensa de $50 millones

Tras un consejo de seguridad realizado en el municipio, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

También se ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la zona y avanzar en la investigación para establecer quiénes estuvieron detrás del atentado.

El municipio permanece además bajo toque de queda, mientras las autoridades mantienen los operativos de seguridad y avanzan en la recuperación de la infraestructura militar afectada.