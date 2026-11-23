Un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones fue perpetrado contra las instalaciones de la estación de Policía del municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, la acción violenta ocasionó daños en la infraestructura interna de la unidad policial y dejó lesionada a una uniformada, quien fue trasladada al Hospital Municipal Cristian Moreno Payares.

ELN, entre las hipótesis de las autoridades

La institución indicó que la uniformada no presenta lesiones de gravedad y que, desde el momento del ataque, se activaron las capacidades de investigación e inteligencia para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Aunque no se ha confirmado la autoría del atentado, la Policía señaló que en esta jurisdicción tiene incidencia criminal el Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente el Frente Camilo Torres Restrepo, por lo que este grupo armado estaría entre las hipótesis de las autoridades.