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02 nov 2026 Actualizado 20:55

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Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Mello Castro

La Procuraduría calificó la acción como falta grave, a título de culpa gravísima.

Mello Castro, exalcalde de Valledupar. Foto: @MelloCastroG

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Valledupar
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, por “presunta omisión en su declaración juramentada de bienes y rentas exigida por la ley, correspondientes a los años 2022 y 2023”.

Según el Ministerio Público, por ser alcalde para la época de los hechos le exigía un estándar de conducta superior en el acatamiento de las normas existentes en esta materia.

Lea también: “Octubre, el mes con menos homicidios en Barranquilla durante el 2026”: Alcalde Alejandro Char

“Al supuestamente no reportar dicha información que debe ser de conocimiento público y que lo requiere el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público en Colombia (SIGEP), el implicado presuntamente vulneró los principios de transparencia, moralidad y publicidad que rigen la función pública”, indicó la Procuraduría.

La Procuraduría calificó la acción como falta grave, a título de culpa gravísima.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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