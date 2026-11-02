Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Mello Castro

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, por “presunta omisión en su declaración juramentada de bienes y rentas exigida por la ley, correspondientes a los años 2022 y 2023”.

Según el Ministerio Público, por ser alcalde para la época de los hechos le exigía un estándar de conducta superior en el acatamiento de las normas existentes en esta materia.

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“Al supuestamente no reportar dicha información que debe ser de conocimiento público y que lo requiere el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público en Colombia (SIGEP), el implicado presuntamente vulneró los principios de transparencia, moralidad y publicidad que rigen la función pública”, indicó la Procuraduría.

La Procuraduría calificó la acción como falta grave, a título de culpa gravísima.