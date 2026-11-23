Momentos de tensión se viven en Curumaní, Cesar, tras un ataque con drones contra la Estación de Policía, ubicada en el barrio El Paraíso, cerca de la vía nacional.

Aunque inicialmente se habló de más de siete explosiones, las autoridades adelantan las verificaciones para establecer qué ocurrió. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Alcalde pide a la comunidad permanecer en casa

Ante la situación, el alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, pidió a los habitantes mantener la calma, permanecer en sus viviendas y evitar acercarse al sector donde se registraron las detonaciones, mientras las autoridades atienden la emergencia

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Gobierno departamental se desplaza al municipio

A través de un pronunciamiento, la Gobernación del Cesar rechazó el ataque con drones contra la Estación de Policía de Curumaní y confirmó que el secretario de Gobierno departamental se desplazaba al municipio junto con la Fuerza Pública para verificar la situación y adoptar medidas inmediatas.

“En el Cesar no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata”, sostuvo.