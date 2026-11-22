La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico anunciaron una recompensa de $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ocurrido en la noche del sábado 21 de noviembre.

El anuncio fue realizado por Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, quien expresó la solidaridad de la administración departamental con el Ejército Nacional y rechazó el hecho violento que dejó un soldado muerto y 12 militares heridos.

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La víctima mortal fue identificada como Estivinson José Epieyú Pushaina, mientras que tres de los uniformados lesionados permanecen en delicado estado de salud, según el reporte entregado por las autoridades.

El funcionario explicó que las autoridades civiles y militares se encuentran en el municipio para evaluar la situación y definir nuevas medidas de seguridad.

Toque de queda y mesa de seguridad

Como consecuencia del ataque, el alcalde Leonardo Hernández decretó un toque de queda durante 24 horas en todo el municipio. La medida busca reducir la exposición de la población ante el riesgo de nuevos enfrentamientos o posibles incursiones.

“Vamos a establecer una mesa estratégica de seguridad con el objeto de poder tener avances significativos y tomar decisiones administrativas y decisiones desde el punto de vista militar en el municipio de La Jagua de Ibirico”, indicó el secretario de Gobierno.

La Gobernación también mantiene activa la red hospitalaria del departamento para garantizar la atención de los militares heridos.

El Ejército informó que el ataque contra las instalaciones militares fue ejecutado mediante rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados y habilitó la línea 107 para recibir información que permita ubicar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente el hecho a un grupo armado específico.