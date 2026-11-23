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“Capacidades tecnológicas no son suficientes”: gobernadora del Cesar tras ataque en Jagua de Ibirico

Elvia Milena Sanjuán, gobernadora del Cesar, habló en 6AM W acerca del ataque con tatucos contra el batallón en la Jagua de Ibirico, atentado que dejó un militar muerto y más de 20 heridos.

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Aseguró que el hecho ocurrió en la madrugada del domingo y los heridos son atendidos en un centro de salud en Valledupar.

La gobernadora señaló que ocho tatucos quedaron sin explotar y fueron detonados por el equipo especializado antiexplosivos de la Policía Nacional.

“Tuvimos contacto con el Gobierno Nacional. Estamos preocupados con la seguridad en el Cesar, las capacidades tecnológicas no son suficientes para atender las necesidades”, manifestó.

¿Cómo avanza la adquisición del sistema antidrones?

Sanjuán explicó que aún no cuentan con un sistema antidrones porque su compra hace parte del proceso de contratación que lleva a cabo del Ministerio del Interior, por lo que pidió mayor agilidad.

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“El país necesita un cambio frente al proceso de contratación de las herramientas de la fuerza pública”, sostuvo.

Ofrecen $50 millones por los responsables

Tras un consejo de seguridad realizado en el municipio, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

Escuche la entrevista completa aquí: