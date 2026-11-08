Indignación en Valledupar por vandalismo a la estatua de Diomedes Díaz: le mutilaron un brazo

Un nuevo daño a la estatua de Diomedes Díaz generó rechazo entre los habitantes de Valledupar, luego de que la escultura del reconocido cantante vallenato apareciera sin su brazo derecho. El monumento, ubicado en la glorieta Los Juglares, en el Parque de la Provincia, es uno de los sitios turísticos más visitados de la capital del Cesar y recibe diariamente a seguidores del artista y visitantes que llegan para fotografiarse junto a su figura.

Lo ocurrido desató críticas en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron la falta de cuidado y respeto hacia los espacios públicos y los símbolos de la cultura vallenata.

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El hecho provocó la reacción del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, quien rechazó lo sucedido y pidió a propios y visitantes respetar las esculturas de la ciudad. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó: “Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones a la Oficina de Cultura para que se encargue de arreglarlo”.

La afectación reavivó las preocupaciones por el deterioro de esta escultura, que ya había requerido intervenciones anteriores debido a daños en sus manos y otros elementos. Comerciantes del sector han advertido sobre las conductas de algunos visitantes que se suben a la figura o se apoyan en sus extremidades para tomarse fotografías.

Aunque estas prácticas han sido señaladas como posibles factores de deterioro, hasta el momento no se ha establecido cómo ocurrió el desprendimiento del brazo.