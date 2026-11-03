Nuevo ataque con drones contra estación de Policía en el Cesar: reportan daños materiales
El ataque se registró durante la madrugada de este martes en el corregimiento de Las Vegas, jurisdicción de Chimichagua.
Un nuevo ataque con drones se registró contra una estación de Policía en el departamento del Cesar. Esta vez, el hecho ocurrió en el corregimiento de Las Vegas, municipio de Chimichagua, donde el uso de estos dispositivos dejó daños materiales en las instalaciones policiales, sin que se reportaran personas lesionadas.
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Gobernadora rechazó el atentado
La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, rechazó el ataque y destacó la reacción de los uniformados. A través de un pronunciamiento, aseguró: “La valentía de nuestros policías se demostró, una vez más, al repeler el ataque con drones esta madrugada en la Estación de Policía en Las Vegas, corregimiento de Chimichagua”.
La mandataria también agradeció a los policías por proteger a la población civil y señaló que se reforzó la presencia de la Fuerza Pública en la zona. “Este ataque dejó daños materiales, pero el mensaje es que nuestra Fuerza Pública está unida contra el crimen”, manifestó.
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Refuerzan operativos en la zona
Tras lo ocurrido, unidades del Ejército y la Policía adelantan operativos conjuntos para ubicar a los responsables. En los últimos meses también se han registrado ataques con drones contra estaciones policiales de Pailitas, Pelaya y Aguachica.
En esta zona del departamento tienen presencia estructuras del ELN, por lo que las autoridades investigan quiénes estarían detrás de esta nueva acción violenta.