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"Sin precedentes": la lista de traslados de funcionarios de carrera diplomática indigna a embajadores y cónsules

6AM W reveló este 4 de noviembre la lista completa de los funcionarios de carrera diplomática y consular en Colombia que serán trasladados, incluso algunos ya tienen su reemplazo definido.

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En total son 25 funcionarios los que serán movidos de sus sedes, 16 de carrera y 9 provisionales.

Esta es la lista completa de traslados: