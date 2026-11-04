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04 nov 2026 Actualizado 14:04

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Lista de traslados de funcionarios de carrera diplomática indigna a embajadores y cónsules

Caracol Radio había revelado varios movimientos de diplomáticos, pero ahora entrega el listado completo de los funcionarios de carrera diplomática que serán trasladados.

&quot;Sin precedentes&quot;: la lista de traslados de funcionarios de carrera diplomática indigna a embajadores y cónsules

"Sin precedentes": la lista de traslados de funcionarios de carrera diplomática indigna a embajadores y cónsules

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6AM W reveló este 4 de noviembre la lista completa de los funcionarios de carrera diplomática y consular en Colombia que serán trasladados, incluso algunos ya tienen su reemplazo definido.

Lea aquí: Piden a Cancillería investigar presuntos malos tratos en Misión ante ONU que lidera embajador Gaona

En total son 25 funcionarios los que serán movidos de sus sedes, 16 de carrera y 9 provisionales.

Esta es la lista completa de traslados:

VinculaciónNombreCargoSede de salidaNuevo destinoReemplazo
CarreraJavier Darío HigueraCónsul general centralConsulado en MadridConsulado en FrankfurtPaulina Estrada
CarreraJohn QuinteroPrimer secretarioConsulado en MadridConsulado en Canarias
CarreraMaría Alejandra RobayoTercera secretariaConsulado en MadridConsulado en Frankfurt
CarreraRafael OrozcoEmbajadorConsulado en Nueva YorkSin cargo (licencia no remunerada)
CarreraCarlos Arturo ForeroEmbajadorEmbajada en MarruecosNéstor Alfredo Laso Dosal: colombo-español, cercano al centro democrático
CarreraFrancisco EcheverriEmbajadorEmbajada en BernaSofía Gómez, pastora
CarreraDora Lucía GonzálezEmbajadoraEmbajada en Honduras
CarreraDiego Felipe CadenaEmbajadorEmbajada en AustraliaAndrés Duque, hermano de Iván Duque
CarreraAndrea Marcela Alarcón MayorgaConsejeroMisión ante la OEAConsulado en Washington
CarreraJorge Enrique CórdobaSegundo secretarioEmbajada en LondresConsulado en Londres
CarreraGustavo Andrés GómezConsejero; encargado de negocios (chargé d’affaires)Embajada en LondresConsulado en Canberra
CarreraRaúl Esteban NiñoMinistro plenipotenciarioMisión ante la ONU, Nueva YorkEmbajada en Finlandia
CarreraMaría Rosa Ferrer CabralesMinistro consejeroMisión ante la ONU, Nueva YorkConsulado en Newark
CarreraFrancisco GutiérrezMinistro plenipotenciarioMisión ante la ONU, Nueva YorkConsulado en Newark
CarreraMiguel Ángel GonzálezPrimer secretarioMisión ante la ONU, Nueva YorkConsulado en Nueva York
CarreraJaime Andrés Gnecco DazaMinistro consejeroMisión ante la FAO, RomaConsulado en Nueva York
ProvisionalAna Lucía Daza ArévaloConsejeroEmbajada en WashingtonConsulado en Washington
ProvisionalMaría Milagros Ávila PazSegundo secretarioMisión ante la ONU, Nueva YorkConsulado en Nueva York
ProvisionalSantiago GamboaMinistro consejeroEmbajada en BeijingConsulado en Puerto Obaldía
ProvisionalPaulo Alberto Molina BolívarCónsulConsulado en EspañaEmbajada en Kenia (segundo secretario)
ProvisionalJulio César IdroboMinistro consejeroMisión ante la OEAAustralia
ProvisionalÓscar GamboaMinistro consejeroEmbajada en Washington
ProvisionalGloria Esperanza Acevedo MontañezMinistra consejeraEmbajada en PanamáGuyana
ProvisionalCamilo Misael Iguarán CampoConsejeroEmbajada en República DominicanaGhana
ProvisionalCarolina SolanoConsejeraMisión ante la ONU, GinebraEmbajada en Etiopía
Juan Pablo Calvás

Juan Pablo Calvás

Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....

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