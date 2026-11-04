Lista de traslados de funcionarios de carrera diplomática indigna a embajadores y cónsules
Caracol Radio había revelado varios movimientos de diplomáticos, pero ahora entrega el listado completo de los funcionarios de carrera diplomática que serán trasladados.
"Sin precedentes": la lista de traslados de funcionarios de carrera diplomática indigna a embajadores y cónsules
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6AM W reveló este 4 de noviembre la lista completa de los funcionarios de carrera diplomática y consular en Colombia que serán trasladados, incluso algunos ya tienen su reemplazo definido.
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En total son 25 funcionarios los que serán movidos de sus sedes, 16 de carrera y 9 provisionales.
Esta es la lista completa de traslados:
|Vinculación
|Nombre
|Cargo
|Sede de salida
|Nuevo destino
|Reemplazo
|Carrera
|Javier Darío Higuera
|Cónsul general central
|Consulado en Madrid
|Consulado en Frankfurt
|Paulina Estrada
|Carrera
|John Quintero
|Primer secretario
|Consulado en Madrid
|Consulado en Canarias
|—
|Carrera
|María Alejandra Robayo
|Tercera secretaria
|Consulado en Madrid
|Consulado en Frankfurt
|—
|Carrera
|Rafael Orozco
|Embajador
|Consulado en Nueva York
|Sin cargo (licencia no remunerada)
|—
|Carrera
|Carlos Arturo Forero
|Embajador
|Embajada en Marruecos
|—
|Néstor Alfredo Laso Dosal: colombo-español, cercano al centro democrático
|Carrera
|Francisco Echeverri
|Embajador
|Embajada en Berna
|—
|Sofía Gómez, pastora
|Carrera
|Dora Lucía González
|Embajadora
|Embajada en Honduras
|—
|—
|Carrera
|Diego Felipe Cadena
|Embajador
|Embajada en Australia
|—
|Andrés Duque, hermano de Iván Duque
|Carrera
|Andrea Marcela Alarcón Mayorga
|Consejero
|Misión ante la OEA
|Consulado en Washington
|—
|Carrera
|Jorge Enrique Córdoba
|Segundo secretario
|Embajada en Londres
|Consulado en Londres
|—
|Carrera
|Gustavo Andrés Gómez
|Consejero; encargado de negocios (chargé d’affaires)
|Embajada en Londres
|Consulado en Canberra
|—
|Carrera
|Raúl Esteban Niño
|Ministro plenipotenciario
|Misión ante la ONU, Nueva York
|Embajada en Finlandia
|—
|Carrera
|María Rosa Ferrer Cabrales
|Ministro consejero
|Misión ante la ONU, Nueva York
|Consulado en Newark
|—
|Carrera
|Francisco Gutiérrez
|Ministro plenipotenciario
|Misión ante la ONU, Nueva York
|Consulado en Newark
|—
|Carrera
|Miguel Ángel González
|Primer secretario
|Misión ante la ONU, Nueva York
|Consulado en Nueva York
|—
|Carrera
|Jaime Andrés Gnecco Daza
|Ministro consejero
|Misión ante la FAO, Roma
|Consulado en Nueva York
|—
|Provisional
|Ana Lucía Daza Arévalo
|Consejero
|Embajada en Washington
|Consulado en Washington
|—
|Provisional
|María Milagros Ávila Paz
|Segundo secretario
|Misión ante la ONU, Nueva York
|Consulado en Nueva York
|—
|Provisional
|Santiago Gamboa
|Ministro consejero
|Embajada en Beijing
|Consulado en Puerto Obaldía
|—
|Provisional
|Paulo Alberto Molina Bolívar
|Cónsul
|Consulado en España
|Embajada en Kenia (segundo secretario)
|—
|Provisional
|Julio César Idrobo
|Ministro consejero
|Misión ante la OEA
|Australia
|—
|Provisional
|Óscar Gamboa
|Ministro consejero
|Embajada en Washington
|—
|—
|Provisional
|Gloria Esperanza Acevedo Montañez
|Ministra consejera
|Embajada en Panamá
|Guyana
|—
|Provisional
|Camilo Misael Iguarán Campo
|Consejero
|Embajada en República Dominicana
|Ghana
|—
|Provisional
|Carolina Solano
|Consejera
|Misión ante la ONU, Ginebra
|Embajada en Etiopía
|—
Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....