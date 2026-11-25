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Laura Salcedo, nueva directora de la Fundación University of the Andes Foundation, en entrevista 6AM W, anunció una donación de US$60.000, la contribución representa aproximadamente 210 millones de pesos colombianos.

Este aporte se suma a los recursos que ha venido recaudando Vamos Pa’lante para respaldar a jóvenes que necesitan apoyo para continuar sus estudios universitarios.

¿Qué es la University of the Andes Foundation?

La University of the Andes Foundation es una organización creada en Estados Unidos hace más de 50 años, con el propósito de reunir a egresados de la Universidad de los Andes y colombianos interesados en contribuir al fortalecimiento de la educación en el país.

Salcedo explicó que la fundación funciona como un espacio de encuentro para los colombianos que viven en Estados Unidos, los antiguos estudiantes de la institución y los amigos de Colombia que quieren respaldar la misión educativa de la universidad.

Uno de los aspectos que destacó es que las donaciones realizadas a través de esta organización pueden ofrecer beneficios tributarios en Estados Unidos, lo que representa un mecanismo para que los colombianos residentes en ese país contribuyan a proyectos educativos en Colombia.

La directora también señaló que la fundación ha encontrado en la campaña Vamos Pa’lante una oportunidad para canalizar la solidaridad de quienes viven fuera del país y desean aportar al futuro de los jóvenes colombianos.

‘Mi Gratitud Tiene Nombre’: la iniciativa para donar en Thanksgiving

En el marco de la celebración de Thanksgiving, la University of the Andes Foundation lanzó la iniciativa ‘Mi Gratitud Tiene Nombre’, una estrategia que busca convertir los agradecimientos personales en aportes para la educación de jóvenes colombianos.

La dinámica consiste en realizar una donación a la campaña Vamos Pa’lante en nombre de una persona especial, que puede ser un familiar, un amigo o incluso alguien que haya fallecido. Cada aporte incluye un mensaje de agradecimiento que se comparte con esa persona o sus seres queridos, con el propósito de generar una cadena de gratitud y solidaridad.

“Cada donación que se hace incluye un mensaje de agradecimiento a una persona”, explicó Laura Salcedo durante la entrevista.

La iniciativa busca aprovechar una de las fechas más significativas para las familias estadounidenses y vincular su sentido de agradecimiento con una causa social en Colombia.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante desde Estados Unidos?

Los colombianos y demás personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden realizar sus aportes a través de la página oficial de la fundación: losandesfoundation.org.

Este canal permite hacer donaciones desde Estados Unidos y acceder a los beneficios tributarios correspondientes, según explicó Salcedo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: