En el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria en Colombia, la compañía Bimbo anunció su incorporación como aliado estratégico de la campaña solidaria Vamos Pa’lante, liderada por Caracol Radio y la Universidad de Los Andes.

En entrevista con 6AM W, Christian Gaxiola, gerente general de Bimbo Colombia, destacó el compromiso de la empresa con el desarrollo social del país: “Para nosotros es alimentar un mundo mejor. Y esto en un sentido muy sencillo, no basta con llevar alimentos a la mesa, también tenemos que aportar algo bueno a la comunidad, porque nosotros mismos somos parte de esa comunidad”.

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