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Estos son los cinco diplomáticos que serán trasladados tras solicitud del embajador Mauricio Gaona

Caracol Radio conoció que el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, gestionó el traslado de cinco funcionarios con el argumento de que tendrían dificultades en el cumplimiento de sus funciones por falta de competencia.

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Desde la Cancillería le confirmaron a este medio que se están realizando dichos traslados de funcionarios de carrera.

¿Cuáles son los cinco funcionarios que serán trasladados?

Raúl Esteban Niño : con rango de ministro plenipotenciario, se va a Finlandia.

: con rango de ministro plenipotenciario, se va a Finlandia. María Rosa Ferre Cabrales : con rango de ministro consejero en Naciones Unidas, pasa al Consulado en Newark.

: con rango de ministro consejero en Naciones Unidas, pasa al Consulado en Newark. Francisco Gutiérrez : pasa al Consulado en Newark.

: pasa al Consulado en Newark. Miguel Ángel González : es primer secretario de la misión de Naciones Unidas y pasa al Consulado en Nueva York.

: es primer secretario de la misión de Naciones Unidas y pasa al Consulado en Nueva York. María Milagros Ávila Paz: con rango de segundo secretario en la Misión de Naciones Unidas en Nueva York, pasa al Consulado de Nueva York.

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