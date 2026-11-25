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6AM W sigue en el parque Los Libertadores en Villavicencio, lugar en el que explotó el carrobomba que dejó decenas de heridos y afectó la infraestructura de la Gobernación del Meta.

A propósito, Alfonso Santiago, presidente de la Lonja Inmobiliaria de Villavicencio, se refirió al costo que tendrá reconstruir y recuperar esta zona de la capital del Meta.

“Primero hay que hacer un estudio estructural de la estructura después de haber sufrido el estallido del artefacto. Teniendo en cuenta eso, tendríamos que ver en qué material está construido (la fachada de la Gobernación) y cuál es el área total que fue afectada por la bomba”, dijo.

Puntualizó que, en lo que se puede ver, la reconstrucción de la fachada tendría una valor entre los 8.000 y los 11.000 millones de pesos.

De la misma manera, para los trabajos de reconstrucción de del área total afectada indicó que primero toca valorar cada edificio, aunque afirmó que algunas edificaciones es mejor rehacerlas totalmente.

“Estas casas que se destruyeron eran de las más antiguas de la ciudad. Teniendo el valor comercial, podemos decir que construir un metro cuadrado a 2.4 millones de pesos”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: