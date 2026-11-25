¿Cuánto debe recaudar la reforma tributaria para tranquilizar a las calificadoras? Fitch responde
El codirector de Fitch Ratings Todd Martínez analizó el impacto de la reforma tributaria en el financiamiento de Colombia y advirtió complicaciones en los ajustes fiscales futuros.
Este miércoles, 25 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Todd Martínez, codirector de la división de Soberanos para las Américas de la calificadora Fitch Ratings, analizó el panorama fiscal de Colombia y las expectativas de los mercados frente a la reforma tributaria.
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