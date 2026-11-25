En 6AM W de Caracol Radio, el piloto militar, Orestes Lorenzo, habló del rescate a su esposa, María Victoria Rojas, y a sus dos hijos, Reyneil y Alejandro en una avioneta. Él en ese momento fue entrevistado por Julio Sánchez Cristo en Viva FM de Caracol Estéreo, hoy 34 años después del rescate de su familia en Cuba, habla de su hazaña.

¿Qué pasó?

El 20 de marzo de 1991, Orestes Lorenzo Pérez desertó de la Fuerza Aérea cubana a bordo de un avión de combate MiG-23 y aterrizó en una base militar estadounidense en Florida. Su formación en la Unión Soviética, donde conoció el proceso de apertura impulsado por la perestroika, contribuyó a su desencanto con la Revolución cubana, que había defendido durante años.

Tras su llegada a Estados Unidos, emprendió una campaña internacional para conseguir la salida de su esposa y sus dos hijos de Cuba. Pese a que los tres contaban con visados estadounidenses, las autoridades cubanas no les permitían abandonar la isla.

El 19 de diciembre de 1992, con el apoyo de la Fundación Valladares y de la benefactora Elena Díaz Person-Amos, Lorenzo regresó a Cuba en una avioneta Cessna 310. Aterrizó en una carretera cercana a Varadero, en medio del tránsito de vehículos, recogió a su esposa y a sus hijos y regresó con ellos a Florida.

34 años después

El piloto comentó que ahora tiene una empresa de construcción, tiene 6 nietos y sigue volando, de hecho, recientemente viajó por primera vez a Colombia donde visitó Cartagena y Cali.

¿Cómo recuerda su hazaña?

El piloto recordó que en ese momento era una cuestión de vida o muerte ya que no imagina su vida sin su familia, fue un acto de amor.

¿Los servicios de inteligencia lo buscaron?

“No, para nada, no lo necesitan realmente. Saben más de Cuba que el propio gobierno cubano. Todo el equipo de espionaje que tiene Estados Unidos sobre Cuba, los satélites de fotografía de alta resolución, saben mejor que el propio gobierno cubano donde está cada pedazo del aparato represivo y del aparato militar cubano, de eso no tengo la menor duda”, confirmó.

Amenazas

El piloto Orestes Lorenzo indicó que, en el año 1994 o 1995, Estados Unidos encontró a dos individuos que tenían malas intenciones contra él y su familia. Dice que 34 años después de su hazaña el gobierno cubano aún tiene en su aparatos de inteligencia un especial interés en él y sabe a dónde va, “tiene a sus agentes buscando información, reprimen a cualquier persona en Cuba que tenga contacto conmigo”.

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