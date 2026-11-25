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CieloCell es una aplicación de origen británico que permite obtener datos móviles sin pagar dinero, a cambio de ver publicidad, realizar actividades sencillas y acumular puntos que posteriormente pueden redimirse por paquetes de internet.

Lautaro Gutiérrez, director general de la compañía explicó en 6AMW de Caracol Radio, cómo funciona el modelo, en qué países está disponible y qué deben hacer los usuarios para acceder a este beneficio.

Según explicó el directivo, la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone y tiene presencia en Colombia, España, Estados Unidos y buena parte de Europa y otros países del mundo.

¿Cómo funciona Cielo Cell y cómo conseguir internet gratis?

El funcionamiento de Cielo Cell se basa en un sistema de recompensas. Los usuarios deben completar determinadas actividades dentro de la aplicación, como visualizar anuncios publicitarios, responder preguntas o realizar tareas relacionadas con el entrenamiento de herramientas de inteligencia artificial.

Cada actividad permite acumular puntos que posteriormente pueden cambiarse por paquetes de datos móviles. Una de las particularidades del servicio es que los usuarios no están obligados a redimirlos inmediatamente, sino que pueden guardarlos hasta reunir la cantidad necesaria para obtener un paquete con más megas.

“Hay unas tareas sencillas por cumplir o viendo algunos anuncios, como sucede en algunas aplicaciones que utilizamos hoy en día, y eso hace que obtengamos puntos. Esos puntos luego se puedan redimir por datos”, explicó Gutiérrez.

El directivo señaló que los usuarios pueden realizar estas actividades cuando tengan tiempo disponible, sin necesidad de completar todas las tareas en una sola sesión.

De acuerdo con la explicación entregada durante la entrevista, para conseguir un paquete de 100 megas se necesitarían aproximadamente 40 anuncios o menos, aunque la cantidad puede variar dependiendo de las actividades disponibles y los puntos que otorgue cada una.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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