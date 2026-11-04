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Piden a Cancillería investigar presuntos malos tratos en Misión ante ONU que lidera embajador Gaona

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) presentó una queja formal y solicitó formalmente a la Cancillería de Colombia que adelante una investigación en contra del embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona.

La decisión se fundamenta en denuncias de presuntos casos de abuso de poder y malos tratos que harían daño a funcionarios pertenecientes a la Misión de Colombia ante este organismo internacional.

Unidiplo expresó su solidaridad con cuatro diplomáticos de carrera que fueron trasladados de manera imprevista de la Misión ante la ONU: Su trayectoria refleja décadas de servicio, conocimiento y compromiso con Colombia. La carrera de un funcionario no puede juzgarse por coyunturas políticas. La experiencia, el mérito y el servicio al país merecen respeto y garantías".

Traslados y solicitud de rectificación

De acuerdo con la comunicación oficial de Unidiplo, los actos administrativos que ordenaron los traslados de los dipamtimcos se fundamentaron en “necesidades del servicio”. Según explicó el gremio: “En ninguno de los casos hubo evaluaciones de desempeño desfavorables ni llamados de atención. Solicitaremos al embajador Gaona una rectificación”.

Ante este escenario, la asociación gremial anunció que solicitará al embajador Gaona una rectificación sobre estos hechos.

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