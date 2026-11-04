Después de cinco meses logran captura de presunto feminicida

En Kennedy, se logró la captura de un hombre de 24 años de edad, quien estaba siendo solicitado por orden judicial por el presunto feminicidio de una mujer de 35 años de edad, el pasado 10 de mayo de 2026.

“Al solicitar antecedentes a un ciudadano, este es requerido por orden judicial por feminicidio. Al indagar sobre los hechos, se evidencia que ocurrieron el 10 de mayo, donde una mujer pierde la vida al presuntamente ser lanzada de un cuarto piso”, aseguró el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy.

El hecho sucedió al interior de un apartamento en el barrio María Paz en Kennedy, cuando una mujer pide ayuda en medio de una discusión con su pareja sentimental; el hombre habría lanzado a la víctima desde un cuarto piso y, pese a ser trasladada a la Clínica de Occidente y ser intervenida quirúrgicamente, falleció.

El capturado fue presentado ante un juez de la República, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Feminicidios en Bogotá

Durante lo corrido del 2026, en la ciudad se han reportado 16 casos de feminicidio, de acuerdo con los más recientes reportes de la Secretaría Distrital de la Mujer, quienes han atendido a más de 70 mil mujeres por diferentes tipos de violencia de género.

Las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar concentran la mayor cantidad de registros de homicidio de mujeres que terminan siendo catalogados como feminicidios. También se han reportado casos en Usaquén, Chapinero, Kennedy y Engativá.

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