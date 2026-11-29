Por medio de un extenso comunicado, la familia de Gabriel Cárdenas, el joven de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado la semana pasada en inmediaciones del Salto del Tequendama, pidió respuestas y celeridad en la investigación que permita esclarecer la muerte del joven.

“A la fecha de este comunicado, no hemos recibido ninguna comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación desde el hallazgo de su cuerpo. No conocemos oficialmente qué actuaciones se han adelantado, cuáles son los avances de la investigación ni qué diligencias se encuentran pendientes”, dicen en el comunicado.

Así mismo, aseguraron que no saben donde están las pertenencias del joven que, en su momento, permitieron identificar a Cárdenas.

“Nos llama especialmente la atención que dentro de las pertenencias entregadas no estuvieran su teléfono celular ni sus documentos personales. También consideramos necesario que se esclarezca cómo fueron recuperados, registrados y custodiados los elementos que permitieron identificar a Gabriel, y que se nos entregue una explicación completa sobre el inventario de sus pertenencias”, agregan.

Por último, la familia pide celeridad en los procesos que adelanta Medicina Legal para esclarecer los hechos.

“(…) A la fecha no contamos con el informe de Medicina Legal ni con una explicación documental completa sobre los procedimientos adelantados y los resultados que se encuentran pendientes. Como familia, necesitamos conocer cuáles son los estudios que se están realizando, cuáles son los tiempos estimados para obtener sus resultados y cuándo podremos acceder a los informes correspondientes”.