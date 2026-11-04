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04 nov 2026 Actualizado 12:39

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Autoridades tras la pista de los asesinos de un hombre en hotel del centro de Bogotá

El CTI de la Fiscalía analiza las cámaras de seguridad del sector.

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En las últimas horas en el hotel Casa Santa María en pleno centro de Bogotá un hombre de nacionalidad venezolana de 33 años fue asesinado.

De acuerdo con la información, el hombre fue encontrado en el segundo piso del establecimiento que esta ubicado en el barrio La Alameda en la carrera 10 con calle 20, cerca a la estación San Diego de TransMilenio.

Ante los hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación llegó hasta la zona para realizar las pesquisas correspondientes.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el hombre habría sido asesinado delante de su familia, que también se encontraba en el lugar de los hechos.

Por ahora, como parte de las investigaciones, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y de los alrededores.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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