Autoridades tras la pista de los asesinos de un hombre en hotel del centro de Bogotá

En las últimas horas en el hotel Casa Santa María en pleno centro de Bogotá un hombre de nacionalidad venezolana de 33 años fue asesinado.

De acuerdo con la información, el hombre fue encontrado en el segundo piso del establecimiento que esta ubicado en el barrio La Alameda en la carrera 10 con calle 20, cerca a la estación San Diego de TransMilenio.

Ante los hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación llegó hasta la zona para realizar las pesquisas correspondientes.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el hombre habría sido asesinado delante de su familia, que también se encontraba en el lugar de los hechos.

Por ahora, como parte de las investigaciones, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y de los alrededores.