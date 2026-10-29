María Clara Name exige justicia por dos presuntos feminicidios en Bogotá en menos de 24 horas

Colombia

La concejal de Bogotá María Clara Name exigió justicia por los asesinatos de Yuli Avilés, de 37 años, y Kelly Caro, dos mujeres que murieron en hechos ocurridos en las localidades de Bosa y Suba, respectivamente, en menos de 24 horas. De acuerdo con la información suministrada por la cabildante, los crímenes habrían sido cometidos por sus exparejas.

“Hoy exigimos justicia por Yuli Avilés, de 37 años, y Kelly Caro. Detrás de estos crímenes quedan hijos e hijas que tendrán que crecer sin el abrazo de sus madres. El presunto responsable del asesinato de Yuli continúa prófugo”, manifestó Name, quien pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones y evitar que los casos queden en la impunidad.

La concejal también reclamó medidas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar protección oportuna a quienes denuncian agresiones.

Bogotá registra 14 feminicidios en 2026

Según cifras suministradas por la Secretaría Distrital de la Mujer, durante 2026 se han registrado 14 feminicidios en Bogotá. Las víctimas residían en Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Engativá, Usaquén, Chapinero y San Cristóbal.

Además, entre enero y agosto de este año se reportaron 2.242 valoraciones por riesgo de feminicidio. Cinco de cada diez se concentraron en Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba.

En el mismo periodo, se realizaron 2.536 atenciones a mujeres identificadas en riesgo de feminicidio, en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT). La cifra representa un incremento del 14,96 % frente a las 2.183 atenciones registradas entre enero y agosto de 2025.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá reporta, según la información entregada, 30.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.

Piden fortalecer las rutas de protección

Ante este panorama, Name hizo un llamado a la Secretaría Distrital de la Mujer y a las demás autoridades para reforzar las campañas de prevención, especialmente en las localidades con mayores indicadores de violencia contra las mujeres.

“Hacemos un llamado urgente para que, en estas localidades, identificadas como críticas por la violencia contra las mujeres, se implementen campañas de prevención y acciones contundentes para contrarrestar esta problemática”, señaló la cabildante.

La concejal insistió en la necesidad de atender oportunamente las denuncias, activar las rutas de protección y salvaguardar la vida de las mujeres y sus hijos e hijas.

“Necesitamos justicia, protección efectiva y acciones contundentes para prevenir los feminicidios. Por Yuli, por Kelly y por todas las mujeres que hoy ya no están”, concluyó.

El llamado se suma a la exigencia de respuestas institucionales que permitan prevenir nuevas agresiones y garantizar que las denuncias de violencia se traduzcan en medidas efectivas de protección.