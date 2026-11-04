Autoridades golpean quemas abiertas en Soacha: inactivaron puntos de combustión

En una acción coordinada de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana – FAC y la Policía Nacional puso fin a una actividad de quemas a cielo abierto para la producción y comercialización de carbón vegetal que se venía desarrollando en el predio “Lo” de la vereda La Chacua, del municipio de Soacha.

En desarrollo de este ejercicio, se logró identificar la presencia de 7 pilas encendidas, 5 camas en proceso de armada, así como de un patio de almacenamiento de la materia prima utilizada para la producción de carbón vegetal.

Los puntos de combustión fueron apagados en forma inmediata por una cuadrilla de brigadistas de la CAR, quienes desde el mes de agosto entraron a reforzar estos operativos con el fin de minimizar el riesgo de incendios forestales y otras emergencias ambientales.

Los drones del Grupo de Inteligencia de la Fuerza Aérea arrojaron un dato relevante, pues en la zona perimetral al lugar del operativo se observó la afectación de al menos 0,79 hectáreas de coberturas vegetales y suelos con señales de quemas recientes.

“Desde la CAR Cundinamarca estamos comprometidos a golpear con total contundencia cualquier actividad que genere riesgo ambiental en el territorio, pues, según los modelos climáticos, el mes de noviembre será el inicio de la evolución del fenómeno de El Niño hacia su etapa de mayor intensidad”, afirmó Paola Montes, directora encargada de la regional Soacha de la CAR.

Los profesionales de la CAR evidenciaron la presencia de retal de madera de carpintería con pintura y puntillas como materia prima, los cuales ocasionan gases y vapores durante el proceso de combustión, generando emisiones contaminantes que afectan tanto la calidad del recurso aire como la salud de las comunidades vecinas.

El operativo permitió el hallazgo en flagrancia de un particular realizando esta quema, quien fue capturado por la policía y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización.