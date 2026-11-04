Feminicidios en Santander han disminuido en el 2026: se han reportado cinco casos

Bucaramanga

Con el asesinato de Paula Carley Coca Murcia de 23 años en el municipio de Pinchote, cuando se encontraba en su lugar de trabajo, por parte de un hombre de 63 años se vuelven a encender las alarmas en Santander por los casos de violencia en contra de las mujeres.

Waleska Quintero, secretaria de la mujer y equidad de género del departamento, indicó que aunque la cifra ha disminuido en lo corrido del 2026 respecto al año anterior, son cinco casos que no deben quedar impune y por eso, insiste en hacer un llamado a las mujeres que están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia que hagan las denuncias respectivas.

“Trabajamos de manera articulada con Fiscalía, con Comisaría y con las alcaldías municipales. Entonces, ellas pueden acercarse a cualquier alcaldía, a cualquier personería, a cualquier comisaría y relatar los hechos por los que están están pasando en este momento para que nosotros en articulación con ellos podamos trabajar”, indicó la secretaria Quintero.

En el 2025 se presentaron 13 feminicidios en Santander por lo que las diferentes autoridades están en alerta máxima siempre ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad y la vida de las mujeres y que se denuncie y así evitar que los feminicidios se sigan presentando en el departamento.